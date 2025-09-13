Santo Domingo Este. – Moradores del sector El Almirante denunciaron este sábado que llevan más de 12 horas sin energía eléctrica, luego de que el servicio fuera interrumpido alrededor de las 4:00 de la madrugada, sin que hasta el momento la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) haya ofrecido una solución concreta al problema.

Los residentes afirman que la situación ha generado malestar e incomodidad en decenas de hogares, ya que el apagón prolongado afecta el descanso, la conservación de alimentos, el funcionamiento de electrodomésticos y otras actividades cotidianas.

Según explicaron, pese a haber realizado múltiples reportes a través del sistema de atención al cliente de EDEEste, no han recibido respuesta efectiva, ni han sido informados sobre la causa del corte ni el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

El Almirante denuncian más de 12 horas sin servicio eléctrico

Los comunitarios exigen una pronta intervención por parte de las autoridades responsables y solicitan que se tomen medidas para evitar que este tipo de situaciones continúen afectando la calidad de vida de los sectores populares.

El apagón ha sido calificado por los residentes como «injustificado y prolongado», y reiteran el llamado urgente a EDEEste para que restablezca el suministro eléctrico a la mayor brevedad posible.