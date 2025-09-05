SANTO DOMINGO.- El senador de Santiago, Daniel Rivera atribuyó las interrupciones eléctricas a la colocación de redes y transformadores de baja calidad vendidos al Estado dominicano por las empresas del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Gerardo Montilla, quien aceptó su responsabilidad penal en el desvío de más de RD$3,000 millones.

Deploró el grado de corrupción y contubernio que imperaba en los Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), provocando con el paso del tiempo el deterioro de los principales servicios básicos y seguridad nacional.

Aseguró que, con los fondos sustraídos de manera ilícita de las arcas del Estado, se hubiese fortalecido no solo el sistema eléctrico, sino el sanitario, abasteciendo de medicamentos de calidad y equipos médicos a los hospitales de la red pública.

“Hoy estamos pagando el precio de más de RD$3,000 millones desviados mediante actos ilícitos a través de las EDES con la compra de materiales eléctricos de baja calidad, incorporados al sistema eléctrico”.

Agregó “ustedes creen el expresidente Danilo Medina y su entorno de funcionarios del PLD no sabían lo que estaba ocurriendo a través de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation”.