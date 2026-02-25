Santo Domingo.– El expresidente dominicano, Danilo Medina (2012-2020) lamentó este miércoles la ocurrencia de dos apagones generales (uno el 11 de noviembre de 2025 y otro el 23 de febrero de 2026) en el país en menos de cuatro meses y expresó su esperanza de que el Gobierno pueda resolver la situación.

Medina, también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que los cortes eléctricos continuos afectan la producción nacional y proyectan una imagen negativa de República Dominicana en el exterior.

Impacto en economía e imagen del país

“Esos apagones perjudican la producción y ofrecen una mala imagen del país, porque esa noticia se divulga en todo el mundo”, declaró al ser abordado por periodistas tras un encuentro en la Oficina Presidencial del PLD.

El exmandatario consideró que el primer apagón debió servir de advertencia y dijo que le sorprendió que en tan poco tiempo se registrara otro evento similar.

Llamado a corregir fallas en el sector eléctrico

Medina instó a las autoridades del sector eléctrico a enfrentar los problemas existentes y corregir las fallas que provocan interrupciones de esa magnitud.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), encabezada por su presidente, Tito Hernández, junto a dirigentes del PLD vinculados al área agropecuaria.