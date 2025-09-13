Los aguaceros estarán acompañados por tormentas eléctricas. / Foto de Lylah.

Santo Domingo.-Cinco provincias se encuentran en alerta meteorológica para este domingo, según informó el Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), ante el riesgo de inundaciones urbanas ocasionadas por las lluvias.

Las demarcaciones bajo alerta son Santiago Rodríguez, La Vega, Santiago, Elías Piña, San Juan y Dajabón, que también podrían presentar posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, de acuerdo con el organismo.

El Indomet explicó que durante este día las condiciones atmosféricas estarán dominadas por la incidencia de una onda tropical y los efectos de una vaguada en altura, que se combinarán desde la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Como consecuencia, se prevén nublados significativos acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento en poblados de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Hermanas Mirabal.

Asimismo, las lluvias podrían extenderse hacia las provincias La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Baoruco y el Gran Santo Domingo.

Temperaturas

El organismo meteorológico advirtió que las temperaturas continuarán muy elevadas debido a la estación del año (verano) y al viento cálido y húmedo del este/sureste que incide sobre el país.

“Es importante que la población continúe hidratándose adecuadamente (preferiblemente con agua), use ropa ligera de colores claros, busque lugares frescos y ventilados, y evite la exposición solar entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde sin la debida protección.

Además, deben extremar cuidados con los niños y envejecientes, quienes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas”, precisó el Indomet.

Actividad ciclónica

El organismo también informó que vigila una onda tropical localizada sobre la costa occidental de África, la cual podría presentar un desarrollo gradual en los próximos días.

“En las próximas 48 horas, el sistema presenta una probabilidad muy baja de alcanzar la categoría de ciclón tropical; sin embargo, en los próximos siete días, el porcentaje aumenta a un 50 %.