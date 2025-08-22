Rubén Bichara califica de “duro golpe” los prolongados apagones

Santo Domingo. – El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, calificó como un “duro golpe” para la población la actual situación del sistema eléctrico nacional, marcada por frecuentes y prolongados apagones que afectan a miles de hogares y sectores productivos.

Bichara, quien también fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), atribuyó las fallas en el suministro eléctrico a “serias debilidades en la preparación y planificación”, aspectos que consideró fundamentales para garantizar la estabilidad de este estratégico renglón de la economía.

“En el sector eléctrico nada puede suceder de repente. Hay que prepararse, hay que trabajar y planificar. Evidentemente no hemos tenido esa suerte en los últimos años y estamos cosechando el impacto de esa situación a nivel de la población”, declaró Bichara a la prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez del PLD.

Durante sus declaraciones, ofrecidas mientras participaba en actividades propias de su rol como secretario de Enlaces y Comunicación Interna del PLD, Bichara cuestionó la efectividad de las inversiones anunciadas recientemente en el sector.

“Se ha hablado de una inversión de unos 400 millones de dólares, pero el efecto de esa inversión no se ve en lo inmediato. Por eso es crucial planificar a tiempo y trabajar con responsabilidad para concretar lo que se promete”, sostuvo.

El dirigente político también se refirió al preocupante aumento de las pérdidas eléctricas, señalando que actualmente superan el 40 %, lo que representa un retroceso de dos décadas en los avances logrados en materia de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas.

“Hemos regresado 20 años en este tema. Para volver a los niveles anteriores, donde las pérdidas rondaban el 20 %, se requerirá un trabajo extraordinario”, afirmó.

En términos financieros, Bichara advirtió sobre el crecimiento del déficit del sector eléctrico, el cual cifró en alrededor de 1,800 millones de dólares.

“Eso equivale a pérdidas de cinco millones de dólares diarios, o unos 150 mil dólares por minuto. Todo eso atenta contra la estabilidad del sistema y tiene un impacto directo en el bienestar social y los niveles de vida de la población”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que se emprenda un trabajo “organizado y planificado” que permita superar la crisis energética.

“Es un escenario que nadie desea, y esperamos que pueda superarse con responsabilidad y visión de futuro”, concluyó.