El aporte de Guido

El doctor Guido Gómez Mazara, aspirante a la Presidencia de la República por el PRM, viene realizando un importante aporte mediante sus frecuentes denuncias de irregularidades y actos de corrupción pública cometidos en el pasado y en el presente.

Es el único líder político que actúa con la responsabilidad y el deber ético de luchar por el adecentamiento en el ejercicio de los asuntos estatales, por lo que el electorado nacional podría reciprocarle su labor en la contienda comicial del año entrante.

Gómez Mazara es un líder natural, posiblemente el único que tiene el PRM y el país. Ningún otro tiene ese carisma o magnetismo de conectar rápidamente con la gente. Y su formación intelectual y capacidad de exposición son inigualables. Solo algunos mezquinos enquistados en el poder pretenden ocultar sus excepcionales cualidades.

Ludwig Van Beethoven lo dijo hace muchos años –no pensaba el suscrito nacer–: “Todavía no se han levantado las vallas que le digan al talento de aquí no pasará”.

Es indetenible. Y no ha tenido la necesidad de cubrirse en la sombrilla de sus padres, Maximiliano Gómez y Carmen Mazara, dos símbolos de la lucha contra el terror político y la intolerancia ideológica, así como a favor de las libertades y los derechos humanos. Hoy tenemos una democracia defectuosa, pero democracia al fin, y sería no contar la historia objetivamente si no se mencionan a los progenitores del actual aspirante presidencial del PRM.

Todos saben que siento gran afecto por Luis Abinader. Y los perremeístas lo apoyamos masivamente, bajo una pandemia, para convertirlo en presidente de la República. Misión cumplida.

Pero que no insista con una reelección que no es viable, por el alto costo de la vida, la incapacidad para responder satisfactoriamente al problema de la inseguridad ciudadana, la hipoteca al país con los excesivos empréstitos, proyectos privatizadores de patrimonios públicos, entre otros problemas iguales o peores.

Luis que no se deje llevar de trepadores y amigos ocasionales, que le susurran al oído: “Usted es un gran líder, el mejor estadista”. Nada de eso es cierto.

Luis sencillamente es una persona que nació en cuna de oro, que no conoce la miseria y jamás podría colocarse en el lugar de una persona que atraviesa por extrema pobreza.