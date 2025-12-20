Santo Domingo.-El Banco Popular Dominicano fue galardonado con cuatro importantes premios internacionales que consolidan su liderazgo en el sector de la banca privada en República Dominicana y en la región del Caribe y Centroamérica, resaltando su liderazgo digital, su capacidad innovadora y su calidad de servicio con los clientes.

En concreto, las reconocidas publicaciones financieras Global Finance, The Banker/PWM (Professional Wealth Management) y World Finance han destacado el compromiso de la entidad bancaria con la innovación digital, el servicio personalizado y la expansión de su ecosistema tecnológico para este segmento de público de altos patrimonios.

En primer lugar, Global Finance distinguió al Banco Popular con dos premios: Mejor Banca Privada en la República Dominicana y también Mejores Soluciones Digitales de Banca Privada para Clientes en el Caribe y Centroamérica.

Por su parte, en la edición de los Premios Globales de Banca Privada 2025, otorgados por The Banker/PWM, del grupo Financial Times, el Popular recibió el galardón como Mejor Banca Privada de la República Dominicana.

Adicionalmente, la revista World Finance reconoció al Banco Popular como la Mejor Banca Privada de la República Dominicana por su liderazgo, innovación y crecimiento responsable.

Se trata de la cuarta vez consecutiva que el Banco Popular es reconocido por la revista Global Finance con el premio a la Mejor Banca Privada en la República Dominicana, y la tercera vez por las revistas The Banker y PWM.

Las distinciones entregadas por Global Finance, The Banker/PWM y World Finance se conceden a partir de rigurosos procesos de evaluación que consideran aspectos como desempeño financiero, crecimiento en activos y calidad del servicio.