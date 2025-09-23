“El beso de la mujer araña”, novela que consolidó la fama del escritor argentino Manuel Puig, habla de solidaridad y amistad, en momentos de crisis donde nadie se preocupa por nadie, el planeta necesita más calidez y la empatía y el amor deben prevalecer.

Así lo afirma el conocido productor Juancito Rodríguez, quien lleva el comprometido texto a escena, con las actuaciones de Yasser Michelén y Vicente Santos, bajo la dirección del experimentado Orestes Amador.

El montaje que ha conquistado escenarios de Argentina, Londres y Nueva York, en versiones teatrales, pero ha tenido también exitosas versiones musicales y cinematográficas, estará en cartel los días 9, 10 y 11 de octubre a las 8:30 de la noche, mientras que el domingo 12 será a las 6:30 de la tarde, en la sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes.

Yasser Michelén Vicente Santos

“Es una historia de amistad entre dos presos en la Argentina de los años 70, cruzada por el amor al cine y los ideales políticos. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano y por sobre todas las cosas habla de la amistad”, expresa Rodríguez, agregando que el montaje habla además del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador que no distingue, que permite abrir la conciencia y vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro.

Es así, con ese hermoso contexto, que Yasser y Vicente encarnan a dos personajes atrapados entre ideales, pasiones y sueños. Cuenta con la voz en off de Johnnié Mercedes y el diseño gráfico de Arturo Rampembert.

La obra viajará a Cuba, en el marco del Festival Internacional de Teatro en La Habana, del 13 al 18 de noviembre, siendo ésta la tercera vez, este año, que Juancito saca el teatro dominicano al exterior.

Teatro falto de apoyo

Evaluando el tiempo que tiene manteniendo producciones de calidad en las salas dominicanas, el productor afirma que quiere seguir aportando al desarrollo del teatro, además seguir apostando a dramaturgias internacionales que nunca se han presentado en nuestras tablas.

“Me siento conforme con el trabajo realizado todos estos años, confiado en continuar la labor teatral siempre aportando un granito de arena”, agregó.

Juancito sostiene que al teatro local le hace falta un apoyo masivo del gobierno al teatro independiente y una ley de teatro que los proteja y de esta forma tener avance a nivel de las artes escénicas.

¿Has sido afectado también por los altos costos de las salas de teatro, que reclaman muchos otros productores? –le preguntamos-.

“Por supuesto, las producciones teatrales independientes se han visto afectadas por el alto costo de las salas de teatros y los momentos que se viven según el presupuesto nacional, han afectado de manera significativa las actividades teatrales”.