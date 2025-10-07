Jennifer López y Ben Affleck volvieron a acaparar la atención con una inesperada aparición juntos después de su divorcio, durante el estreno de “El beso de la mujer araña”, película protagonizada por la cantante y actriz, y producida por ambos con la compañía Artist Equity.

El reencuentro, ocurrido la noche del lunes en Nueva York, marcó su primera aparición pública desde la separación en febrero.

La expareja posó sonriente en la alfombra roja, intercambiando gestos que rápidamente se viralizaron en redes sociales y desataron rumores sobre una posible reconciliación.

Durante la presentación, López agradeció públicamente a su exesposo por su apoyo en la realización del proyecto. “Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck asisten a una proyección especial de «El beso de la mujer araña» en The Shed el lunes 6 de octubre de 2025 en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

Mientras que Affleck respondió con elogios hacia la intérprete de “On the Floor”. “Jennifer está increíble. En esta cinta demuestra todos sus talentos: canta, baila y actúa con una fuerza impresionante”.

Puedes leer: ¡Soltera otra vez! JLo y Affleck están oficialmente divorciados

JLo confesó recientemente que filmar “El beso de la mujer araña” la ayudó a superar una de las etapas más difíciles de su vida. “La historia trata sobre cómo el arte nos salva en los momentos más duros. Este proyecto fue mi refugio”.

La película, dirigida por Bill Condon, es una nueva adaptación del clásico musical basado en la novela de 1976 del escritor argentino Manuel Puig. El estreno oficial en Estados Unidos está previsto para el 10 de octubre.