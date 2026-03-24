El brent sube un 4,55% y supera los 104 dólares a la espera de avances en Oriente Medio

Londres.- El barril de petróleo Brent para entrega en mayo subió este martes un 4,55%, hasta 104,49 dólares, en el mercado de futuros de Londres, en un ambiente volátil a la espera de indicios de una resolución del conflicto en Oriente Medio.

El crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, sumó 4,55 dólares respecto al cierre del lunes en el ICE londinense, cuando terminó en 99,94 dólares.

Aumento del precio del Brent

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que progresan las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, si bien Teherán negó la víspera que hubiera conversaciones formales.

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El analista Fawad Razaqzada, de FOREX.com, dijo que «el mercado sigue pendiente de cualquier declaración de Trump» y actualmente «se mueve por titulares», lo que genera fuertes oscilaciones en el petróleo, el dólar y los índices bursátiles.

Impacto en los mercados financieros

Según Razaqzada, los inversores esperan «señales claras» sobre posibles conversaciones de alto el fuego y, hasta que no haya confirmación de avances reales, «es difícil que los mercados recuperen confianza».

Expectativas de los inversores

Los inversores quieren garantías de que puede reanudarse el tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del transporte marítimo de petróleo, cerrado de facto por Teherán en represalia por los ataques en su territorio.