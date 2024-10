El Bronx listo para rugir en Yankee Stadium

No pasará mucho tiempo antes de que todos se aclimaten. Quince años pueden parecer una eternidad cuando se habla de las apariciones de los Yankees en la Serie Mundial, pero cuando se tiene una memoria muscular tan fuerte, todo vuelve bastante rápido. Las imágenes. Los sonidos, especialmente los sonidos. La energía.

Y, sí, la magia.

Puede que los Mets hayan adoptado la magia de octubre esta vez, pero nunca hicieron un pago inicial por ella. El Yankee Stadium ha sido la sede de la magia de octubre (de la magia de la Serie Mundial) desde una época en la que las películas mudas todavía eran la forma de entretenimiento más popular.

Podríamos enumerar todos esos recuerdos, pero sería redundante, porque si eres fanático de los Yankees, entonces los conoces todos de memoria. Si has tenido suerte, tal vez hayas presenciado uno o dos de ellos a lo largo de los años, ya sea en la dirección actual o en la antigua al otro lado de la calle.

En cuanto a los demás, ya has visto suficiente, has leído suficiente sobre ellos, así que no hace falta mucho para creer que estuviste en las gradas esos días y esas noches.

El estadio de los Yankees en la Serie Mundial es un tesoro cívico que se transmite de generación en generación. Ahora te toca a ti.

“Tenemos los mejores fanáticos del mundo”, dijo Aaron Judge el sábado por la noche, después de que los Yankees intentaron crear otro momento eterno de octubre, pero se quedaron cortos por un swing , cayendo 4-2 ante los Dodgers, quedando en un hoyo de 0-2 en esta, la 120.ª edición de la Serie Mundial. “Nos respaldarán. Siempre lo hacen”.

La gran mayoría de los fanáticos de los Yankees comprenden la alegría que supone haber seguido a una franquicia así, y si bien la confianza en sí mismos es su actitud predeterminada, también pueden reconocer un momento trascendental cuando se presenta, como ha sucedido en tantas Series Mundiales, en tantos octubres, en tantas décadas. Ese es el Juego 3. Ese es el lunes por la noche.

Los fanáticos que dieron mala fama al resto de los fanáticos de los Yankees el sábado, captados en video aplaudiendo la lesión de Shohei Ohtani en Billy’s y haciendo algunos saludos vulgares con un solo dedo, no representan a la mayoría de los fanáticos de los Yankees. Y esos fanáticos, los buenos, los leales, seguramente se alegraron de escuchar las palabras de Dave Roberts el domingo por la tarde, diciendo que es probable que Ohtani juege el lunes.

Por: Mike Vaccaro

New York Post