El Cachón de la Rubia

Por su belleza, exuberante vegetación y sus charcos este parque urbano que forma parte de los humedales del Ozama cuenta con varias pozas, que la gente usa como balnearios, especialmente los residentes en Santo Domingo Este. Sin embargo, a pesar de ser un área protegida no cuenta con seguridad ambiental ni militar, lo que la convierte en una zona de riesgo. Foto: Jorge González

Santo Domingo.-Debido a la fuerte ola de calor y a la carestía de movilizarse fuera de la ciudad algunas áreas ecoturísticas en la ciudad han aumentado su popularidad gracias a publicaciones de influencers, redes sociales y diarios, que ofrecen informaciones que distan mucho de la realidad del lugar, este es el caso del Cachón de la Rubia, en Santo Domingo Este.

Se ha vuelto muy habitual para los habitantes de algunos sectores de Santo Domingo Este visitar el balneario del Cachón de la Rubia en donde se puede pasar un buen día y darse un chapuzón en sus frescas y algunas veces cristalinas aguas para combatir el calor y el aburrimiento.

Pero ha llamado la atención de algunos visitantes percatarse de que la realidad del lugar es muy distinta a lo que se dice en muchos medios y redes sociales de que es un lugar paradisiaco y donde se puede pasar un día de picnic con la familia.

Si bien es cierto que hay un exuberante verdor, aguas cristalinas y que no hay basura en los alrededores, también es cierto que no hay seguridad en el lugar (durante un recorrido viernes y sábado no encontramos guarda parqués) y tiene varias vías para entrar sin vigilancia de ningún tipo, lo que torna muy inseguro el lugar.

Además no hay señalizaciones para moverse dentro del parque, y mucho menos áreas preparadas para picnic como en otros parques. Tampoco hay reglas o controles que prohiban entrar con bebidas alcohólicas en botellas de cristal o que se entre con armas de fuego o blancas.

Origen

El Parque Manantial Cachón de la Rubia fue creado mediante el decreto 207, del 20 de marzo de 2002. Es una reserva natural que forma parte de los 16 puntos de la Ruta Turística de Santo Domingo Este y es uno de los principales atractivos ecoturísticos con que cuenta el municipio.

Esta es la poza más pequeña y no esta acondicionada para el baño. / Jorge González

Hay en esta área varios manantiales y una extensa flora. Siendo el principal atractivo del parque los balnearios de aguas cristalinas (no siempre) de poca profundidad por lo que son ideales para el disfrute de todo la familia. Estas posas son alimentadas por las corrientes subterráneas del río Ozama.

Este lugar es un verdadero pulmón para Santo Domingo Este gracias a su exuberante y variada flora nativa: caoba, javilla, campeche, ceiba, yagruma, guama, palma real, entre otras variedades que hacen del lugar un área de un verdor impresionante donde el aire puro se puede respirar sin ningún problema.

Aunque en los textos consultados en Internet para este reportaje se habla que dentro de su fauna hay patos de agua, gallaretas, martín pescador, hurones, ciguas palmeras, rolas, pájaros carpinteros, y que en los manantiales habitan tilapias, guabinas, truchas, camarones, cangrejos y jaibas, nada de esto fue comprobable.

El Cachón de la Rubia, está ubicado en la orilla oriental del río Ozama, entre las barriadas de Los Mina y Lucerna, es un parque urbano catalogado como reserva natural, que cuenta con una superficie de 1,9 km² y es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Origen del nombre

Según los datos más creíbles, pero no confirmados, en los inicios del siglo XX había en el lugar un trapiche rudimentario tirado por bueyes, que abastecía de melaza y azúcar a los alrededores de esta localidad.

El verdor de distintas degradaciones del lugar y su contraste con el intenso cielo azul son impresionantes. / Jorge González

La Rubia era la esposa del dueño, quien se hizo famosa en el lugar por sus dotes de administradora del ingenio y por su belleza y exuberancia.

A ella le gustaba bañarse desnuda en el cachón que era unos de los manantiales de agua pura y cristalina alimentado por el río Ozama. De ahí el nombre “Cachón de la Rubia”.

Un apunte