El carismático: ¿nace o se hace?

Son seres humanos que tienen un “don “que atrae multitudes. Son sujetos que no pasan desapercibidos.

No hay acuerdo si desde la infancia dieron notaciones de brillantez. El medico Ernesto Guevara de la Serna: ¿fue el resultado de su inteligencia?; ¿Trabajo constante?;

¿Superación permanente?; ¿visión clara de hacia dónde quiero ir? ¿El factor suerte y aprovechamiento óptimo de coyunturas?, ¿qué le llevo a dónde llego?.

Estos personajes se les atribuyen condiciones, a veces excepcionales. Qué cualidades les atribuyen los psicólogos? Aman y se dan a querer.

Están dispuestos a perder, pero asumen los retos con optimismo. Su dinámica y esfuerzos para crecer y superarse les permiten crear una red de relaciones.

Resultan ser divertidas, interesantes y tienen un atractivo preverbal y en su lenguaje corporal e imagen que la gente dice: “es que tiene un ello”.

Su capacidad de comunicarse, su sonrisa, su don de seducción los hace proclives a ser conquistadores…

Tiran besos, abrazan, saben usar el chiste “se la buscan”. Por supuesto no son un lecho de virtudes, han tenido sus fracasos en la vida y en sus biografías vemos que les ha faltado algo, que sufren, que simulan, que mienten que manipulan, que “actúan” y logran que en su entorno las gentes les aprecie hasta después de muertos.

En mi peña, cuestioné sobre los carismáticos nacionales e internacionales, pero a todos…………les ponían un “pero”… Michael Jackson Fernando Villalona Romeo Santos Papa Francisco John F. Kennedy Marilyn Monroe Madonna.

Algunos son hirientes; otros rompen las rutinas con estridencias, unos se mueven ante las masas como peces en el agua…Cuando propuse personajes de la política nacional, “ahí es que esa pintura fue dura”.

Pues mis amigos me respondieron: “estas confundiendo poder con liderazgo”; no puedes separar acciones cuestionables de tus propuestos con las innegables virtudes como carismáticos y, además, agregaron, no se les niega méritos pero algunos de ellos no les sale panteón nacional Rafael L Trujillo Molina Joaquín Balaguer Ricardo Juan Bosch y Gaviño José Francisco Peña Gómez.

Este tipo de comunicaciones tiene como debilidad que permiten al lector, en su imaginario de preferencias, dejarse arrastrar por posicionamientos políticos coyunturales.

Figuras del arte en general, filántropos, destacados en todas las áreas los hay en todo el mundo, pero, tener CARISMA es un don especial que los medios de comunicación se han encargado de “poner donde no hay”.

Los líderes carismáticos no dejan sustitutos ni relevos, por ejemplo: Joaquín Balaguer……….Les despido dejándoles mucha tela por donde cortar.