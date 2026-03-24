SANTO DOMINGO.– Lo que parecía un detalle menor terminó robándose las miradas durante la más reciente rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El protagonista inesperado no fue un anuncio político, sino el inusual corte de pelo de su secretario general, Johnny Pujols.

Desde los primeros minutos del encuentro, periodistas y curiosos comenzaron a intercambiar miradas y comentarios en voz baja, tratando de descifrar qué ocurría con el cabello del dirigente peledeísta.

La escena no pasó desapercibida y despertó tal nivel de intriga que varios comunicadores se animaron a consultarlo directamente.

Entre “cuchicheos” y especulaciones, la incógnita se mantuvo durante buena parte de la actividad. Sin embargo, a medida que avanzaba la rueda de prensa, alguien finalmente dio con la respuesta: no se trataba de un nuevo estilo, sino de un proceso capilar en curso.

El momento, cargado de curiosidad, terminó por convertirse en uno de los detalles más comentados del encuentro político.