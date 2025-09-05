Santo Domingo. – El cantante de música cristiana Jordan Mateo anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo “Me viene a buscar”, en colaboración con Génesis Colón y Samaly Quiñones, consolidando su proyección como una de las voces emergentes más prometedoras del género en la República Dominicana y a nivel internacional.

Nacido en un hogar cristiano y marcado por el ejemplo de sus abuelos —pastores, misioneros y plantadores de iglesias—, Mateo descubrió desde temprano su conexión con Dios.

Aunque en su adolescencia se inclinó hacia el béisbol y estuvo a punto de firmar como profesional, una lesión en la espalda y un mensaje profético lo encaminaron hacia la música. “Dios te cambia las bases por púlpitos y los bates por micrófonos”, recuerda el artista.

Su primera aparición pública fue a los 14 años en su iglesia local. Desde entonces, ha desarrollado un ministerio musical que ha trascendido fronteras, con presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Argentina y Costa Rica, participando en conciertos que han reunido hasta 20,000 personas.

En 2024 lanzó su primer álbum en vivo, Mover del Cielo, bajo el sello Horeb Music, cuyo sencillo principal junto a World Worship superó los 4.5 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, su colaboración con Oasis Ministry acumula más de 11 millones de visualizaciones en YouTube.

Con una agenda que incluye presentaciones en República Dominicana, Colombia, Costa Rica y Argentina durante la última etapa de 2025, Jordan Mateo continúa consolidando su crecimiento artístico y espiritual, llevando un mensaje de fe y esperanza a miles de oyentes.

El sencillo “Me viene a buscar” ya está disponible en todas las plataformas digitales.