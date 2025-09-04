DJ Adoni planea casarse con Lisabely Lugo tras años de amor

El popular mezclador musical DJ Adoni reveló que tiene planes de contraer matrimonio con Lisabely Lugo, su pareja sentimental desde hace más de 10 años y madre de su hijo, a pesar de que en 2024 anunció que estaban separados.

El anuncio lo dio a conocer la noche del miércoles durante su visita en el reality show “La casa de Alofoke”.

DJ Adoni junto a Lisabely Lugo

Según explicó Julio Adonis Gross, tomó la decisión de contraer nupcias a raíz de que aprendió a equilibrar su vida personal y profesional, poniendo como prioridad su familia antes que su carrera musical.

“Yo no estaba poniendo una balanza en mi vida y le pido disculpas a mi señora que pronto va a ser mi esposa”, expresó para posteriormente recibir las felicitaciones de los participantes del programa.

«A ella (Lisabely) le doy todo», respondió con determinación el mezclador musical al ser cuestionado en broma por el empresario Santiago Matías (Alofoke) sobre si está dispuesto a compartir sus bienes.

DJ Adoni adelantó que tiene en planes celebrar la ceremonia en Casa de Campo a finales de este año o a inicios de 2026.

Rumores de romance

El año pasado, poco tiempo después de confirmar su separación de Lisabely, circuló un video que mostraba en un yate a DJ Adoni junto a la presentadora Caroline Aquino. El encuentro provocó especulaciones de una relación sentimental, sin embargo, fue desmentido por el mezclador al afirmar que se trataba de una reunión entre amigos, y posteriormente publicó fotos junto a su familia.

Con el lanzamiento del tema «Yo no olvido», de igual forma surgieron rumores de romance con la cantante urbana Yailin La Más Viral, lo que fue negado por Adonis asegurando la considera su amiga. “Yailin es mi hermanita, somos del mismo barrio”.