Dajabón, Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a los puestos de chequeo El Rodeo y Masacre, detuvieron a 82 haitianos ilegales durante varios operativos realizados en distintas zonas rurales de Dajabón, Constanza y Valverde.

En una primera intervención, fueron interceptados diecinueve (19) extranjeros indocumentados que intentaban evadir un puesto de control militar.

El grupo estaba compuesto por diez (10) hombres, seis (06) mujeres y tres menores de edad.

En Constanza

Por otra parte miembros del 6to. Batallón de Cazadores del Ejército de República Dominicana (ERD), interceptaron tres vehículos que transportaban 19 haitianos ilegales durante un operativo de interdicción realizado en la carretera Guayabal–Constanza.

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Durante la inspección de los vehículos, las autoridades encontraron un total de diecinueve (19) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, incluyendo a los conductores, todos de sexo masculino.

Valverde

En tal sentido efectivos del Ejército interceptaron dos vehículos utilizados para el transporte de haitianos en situación migratoria irregular durante operativos realizados en distintos puntos de la provincia Valverde.

Los soldados del ERD interceptaron en la carretera Cibao-Noroeste, cerca de Amina aun jeep con 20 haitianos en su interior.