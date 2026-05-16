El abogado de Esthepora asegura que el caso sigue vivo y bajo investigación

SANTIAGO.- El abogado de la familia de la menor haitiana Esthepora Joseph, quien falleciera en una excusión de un colegio local el 14 de noviembre del 2025, declaró esta mañana que el caso no ha caído en el olvido, e incluso en uno de los tribunales del distrito judicial de aquí se siguen nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido.

Miguel Valdemar Díaz, abogado de la familia de la menor fallecida, indicó que el Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial local, ordenó un anticipo de pruebas contra cinco estudiantes del colegio Leonardo Davinci, donde estudiaba la menor fallecida en una piscina de un centro de diversión de la comunidad de Gurabo, el 14 de noviembre del 2025.

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Díaz declaró que aunque muchas personas perciben que el caso ha permanecido en silencio, el proceso se encuentra en un etapa investigativa reservada, en la que las partes han continuado realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo a lo informado por el jurista, la defensa de la familia ha depositado más de 20 solicitudes de investigación, algunas de las cuales, asegura, inicialmente no fueron ejecutadas por el Ministerio Público, situación que motivó recursos ante los tribunales para exigir su cumplimiento.

Entre las diligencias solicitadas figuran interrogatorios a menores presentes durante la excusión, mediciones de distancias, revisión de tiempos de respuesta del sistema 911, y la entrega íntegra de los vídeos captados el día del suceso.