Durante 80 años, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el dólar ha sido el centro del sistema financiero global. Los países guardan sus reservas en dólares. El petróleo se vende en dólares. Esta posición otorgó a USA un privilegio exorbitante.

Básicamene puede imprimir la moneda que el mundo necesita y usarla para comprar cosas reales de otros países. Es como tener una tarjeta que nunca tienes que pagar completamente porque el mundo necesita tus deudas como activos de reserva.

2.-Este privilegio ha permitido que USA haya vivido muy por encima de sus medios. Ha financiado guerras interminables, deficits comerciales masivos y un nivel de consumo que seria imposible para cualquier otro país, pero este privilegio depende de una cosa: la confianza.

El mundo acepta dólares porque confía en que USA manejará su economía de manera responsable y no abusará de su poder.

3.-Esta confianza se está erosioando rápidamente. Primero fue la crisis financiera del 2008, cuando el mundo vio como Wall Street casi destruye el sistema financiero global con su codicia y, como el gobierno rescató a los responsables en vez de castigarlos. Luego vino la impresión masiva de dinero, billones de dólares creados de la nada, que exportó inflación y descubrió al mundo dólar no es un bien común neutral. Es un arma política.

4.-Los resultados ya son visibles para quien quiera ver. Los Bancos Centrales del mundo están reduciendo sus reservas en dólares y aumentando sus tenencias de oro a un ritmo que no se veía en décadas. China y Rusia han desarrollado sistemas alternativos de pagos internacionales.

El comercio entre países en desarrollo cada vez más se realiza en monedas locales sin pasar por el dólar. Arabia Saudita está vendiendo petróleo a China en yuanes. Estos cambios representan un cambio de marea, que si gana momentum será muy difícil de revertir.

5.-Y cuando el dólar pierda su posición privilegiada, USA tendrá que vivir dentro de sus medios reales por primera vez. El ajuste será brutal, en medio de crisis políticas e institucionales que hacen casi imposible cualquier respuesta coherente.

6.-La quinta crisis es la parálisis del sistema político estadounidense. El país esta más dividido que en cualquier momento desde la guerra civil.

Por: Fidelio Despradel

fideliodespradel@hotmail.com