Manifestantes celebran desde la cima del Singha Durbar, la sede de varias agencias y oficinas del gobierno, después de prenderle fuego al edificio durante una protesta contra las restricciones a redes sociales y la corrupción, el martes 9 de septiembre de 2025, en Katmandú, Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Katmandú.- El Ejército de Nepal informó este martes que tomará el control de la seguridad tras la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli, en medio de disturbios que dejaron al menos 25 muertos en las últimas horas y culminaron con el incendio del Parlamento.

«Nos gustaría informar a todos que si tales acciones continúan, el Ejército de Nepal y todas las agencias de seguridad cumplirán con su deber primordial de garantizar la seguridad de Nepal y del pueblo nepalí tomando el control de la situación a partir de las 22.00 horas del 9 de septiembre», señaló la institución en un comunicado.

El Ejército denunció que ciertos grupos están aprovechando la inestabilidad para provocar saqueos, incendios y daños a ciudadanos y bienes públicos y privados, y advirtió de que desplegará tropas para garantizar la seguridad si no cesan estos ataques.

En una nota conjunta, los jefes de las principales agencias de seguridad llamaron a la calma y pidieron contención a todas las partes, mientras el presidente del país urgió a preservar la paz y la estabilidad.

El jefe del Estado Mayor, Ashok Raj Sigdel, subrayó en un mensaje en vídeo que es «responsabilidad de todos los nepaleses mantener la armonía y proteger el interés nacional», tras recordar los graves daños a vidas y propiedades registrados en los últimos días.

Desde la India, el primer ministro, Narendra Modi, afirmó en la red social X que «la violencia en Nepal es desgarradora», expresó su pesar por la pérdida de vidas y apeló a los nepalíes a apoyar la paz.

Katmandú (Nepal), 09/09/2025.- El fuego y el humo se elevan desde el Palacio Singha Durbar, sede del gobierno y el parlamento, después de que manifestantes irrumpieran en las instalaciones durante violentas manifestaciones en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. (Protestas) EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Varios países vecinos, por su parte, emitieron avisos de precaución a sus ciudadanos en Nepal ante la escalada de violencia y la incertidumbre política.

El Ejército precisó que, tras el despliegue de tropas previsto para la noche de este martes, la situación será reevaluada y se emitirá un nuevo comunicado en función de la evolución de los acontecimientos.