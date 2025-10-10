Jimaní, Independencia.-El comandante general del Ejército de República Dominicana (ERD), mayor general Jorge Iván Camino Pérez, realizó un amplio recorrido de supervisión por las provincias Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, donde además sostuvo encuentros con autoridades civiles y verificó las condiciones de las tropas destacadas en la zona limítrofe con Haití.

El recorrido inició en la Fortaleza El Rodeo, sede del 14to. Batallón de Infantería en Jimaní, donde Camino Pérez arengó a los soldados y se reunió con la gobernadora provincial Mercedes Novas.

Luego visitó el paso fronterizo de Mal Paso y los destacamentos La 248, La 40 y Tierra Virgen, este último en proceso de reconstrucción.

En Elías Piña, el comandante supervisó los trabajos del nuevo helipuerto del 11vo. Batallón de Infantería y sostuvo un encuentro con la gobernadora Migdalis De los Santos. También inspeccionó el paso fronterizo El Carrizal–Belladère y las áreas bajo resguardo militar de la verja perimetral.

Posteriormente, en Dajabón, visitó el 10mo. Batallón de Infantería y la sede de la gobernación, donde conversó con la gobernadora Severina Gil. Allí recorrió el paso fronterizo y la verja perimetral, junto a comandantes locales, para conversar con los soldados destacados, incluyendo los del Puesto Libertador.

El recorrido concluyó en la Fortaleza San Fernando, en Montecristi, sede de la 15ta. Compañía de Infantería, donde Camino Pérez evaluó las instalaciones con miras a elevarla a nivel de batallón y reforzar el control militar en la zona.

El comandante general del Ejército de República Dominicana (ERD), mayor general Jorge Iván Camino Pérez. / Fuente externa.

Finalmente, sostuvo un encuentro con la gobernadora Leissa Cruz y supervisó los puestos de seguridad establecidos a lo largo de la verja perimetral.

Durante su mensaje a las tropas, el comandante general exhortó a los miembros del Ejército a mantenerse firmes en el cumplimiento de la ley, actuar con integridad y ofrecer un trato digno a los migrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera.