Valverde.– El Ejército de la República Dominicana (ERD) realizó operativos de control y vigilancia migratoria en las provincias de Valverde y Santiago Rodríguez, arrestando a 93 ciudadanos haitianos que se encontraban en situación irregular.

En la provincia de Valverde, específicamente en Gurabo y Mao, las autoridades interceptaron a 71 personas: 58 hombres y 13 mujeres, todas sin la documentación necesaria para residir legalmente en el país.

En Santiago Rodríguez, en la zona del Destacamento Militar Las Caobas, fueron detenidos 22 migrantes haitianos, incluyendo 19 hombres y 3 menores, quienes intentaban evadir los controles militares.

Los detenidos fueron trasladados a la 4ta. Brigada de Infantería del ERD y posteriormente entregados a la Dirección General de Migración (DGM), entidad que determinará los trámites legales correspondientes, que podrían incluir deportación o regularización.

El Ejército destacó que estas acciones forman parte de una estrategia continua para reforzar la seguridad fronteriza y proteger la soberanía nacional, mientras que la colaboración con la DGM asegura que los procedimientos se realicen conforme a la legalidad y respetando los derechos humanos.

Estas intervenciones reflejan los esfuerzos del Gobierno dominicano para mantener un orden migratorio responsable y garantizar la estabilidad social en la línea limítrofe.