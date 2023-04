El Grillo Vargas: “El ser humano debe ser disciplinado”

Compartí una interesante entrevista con José -el Grillo- Vargas, junto a los comunicadores David Hernández y Ramón Rodríguez (el Teacher), en una visita que hizo el destacado jugador de baloncesto que brilló en competencias nacionales e internacionales.

Los dejo con David:

“Las personas exitosas siempre han señalado que sus triunfos no son fortuitos, destacan que sus logros son producto del esfuerzo y dedicación, características que muchos resumen en ser disciplinado.

El emblemático José -el Grillo- Vargas no es la excepción a esa filosofía de vida, al señalar que sus grandes vivencias son el resultado de un grupo de elementos en los que incluye la disciplina.

Según el diccionario, la definición de disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado.

Cuando el Grillo Vargas le puso la mano a una pelota de baloncesto por primera vez en La Romana, nunca imaginó el giro que daría esa acción en su vida y hasta el sol de hoy señala: “No he despertado de ese sueño”.

“Yo soy la construcción de un conjunto de acciones que me ayudaron a forjarme como persona, y ser hoy día quien soy”, expresó Vargas, durante la entrevista que ofreció a El Nacional en uno de los salones de la Fundación Mauricio Báez.

El Grillo manifestó que la disciplina fue la responsable del cambio que tuvo en su vida. Además, atribuyó al compañerismo y a la empatía el ser más humanitario.

Indicó que la disciplina es importante no solo para los atletas, sino para todo ser humano.

“El ser humano debe ser disciplinado y entender que cada momento tiene su tiempo”, exhortó el hoy empresario radicado en Brasil desde hace 20 años.

El inmortal del deporte dominicano exhortó que para lograr el éxito hay que tener determinación y dedicación.

“Debes estar bien seguro de lo que quieres en la vida y con esa convicción y dedicación tú estás determinado. Mientras que con la disciplina, te preparas haciendo el sacrificio necesario para obtener lo que quieres”, explicó el espigado ex baloncestista que jugó hasta los 44 años.

Quienes sólo vieron a El Grillo en cancha o los videos de sus partidos, quizás lo conocerán por su fiereza y cara de pocos amigos al momento de atacar el aro o defender sus oponentes, pero ahora el aguerrido ex jugador tiene una filosofía de vida donde no le interesa mucho los logros alcanzados para no llenar su vida con aires de grandeza.

“Siempre regalé las chaquetas, balones y otras cosas a los fanáticos, no guardé nada de esas cosas para no tener ese museo, porque entendí que guardando esas cosas y las miraba me podía sentir engrandecido. Y uno de los mayores problemas que puede tener un ser humano es cuando se siente grande”, puntualizó el laureado Grillo Vargas, quien tenía cerca de 20 años sin venir a suelo dominicano.

