El incómodo momento de Bad Bunny con Kris Jenner que se volvió viral en la Met Gala

Nueva York. — La edición 2026 de la Met Gala no solo dejó looks impactantes, sino también un momento de tensión protagonizado por Bad Bunny y Kris Jenner, que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

El artista puertorriqueño se encontró en la alfombra roja con Kris Jenner y Kim Kardashian, familiares de su exnovia Kendall Jenner.

Al acercarse, Bad Bunny intentó saludar a Jenner con un abrazo, pero el gesto terminó siendo un contacto breve y poco natural, lo que generó una escena percibida como incómoda por asistentes y espectadores.

Un saludo que no salió como se esperaba

Tras el saludo, el cantante intercambió algunas palabras con Kardashian, aunque la interacción se mantuvo distante y con escaso contacto visual, según registros difundidos del momento.

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El episodio cobró mayor relevancia debido a la relación que el artista mantuvo con Kendall Jenner entre 2023 y 2024, lo que añade un trasfondo personal al encuentro público.

Usuarios en redes sociales calificaron la escena como “tensa” e “incómoda”, destacando el lenguaje corporal de los involucrados y la brevedad del intercambio.

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Un look que también acaparó miradas

Más allá del momento viral, Bad Bunny fue uno de los protagonistas de la noche por su atuendo. El artista apareció caracterizado como una versión envejecida de sí mismo, con prótesis, cabello gris y bastón, en línea con la temática de la gala.

Su propuesta fue interpretada como una declaración artística sobre el paso del tiempo en la moda, consolidándolo como una de las figuras más comentadas del evento.