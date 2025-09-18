El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica chubascos aislados en horas de la mañana, así como aguaceros locales, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde, producto del paso de una onda tropical y la incidencia de una vaguada.

La institución detalló que, durante las primeras horas del día, se esperan chubascos en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras provincias.

Agregó que, para la tarde, se prevén aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en La Vega, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Azua, Santiago Rodríguez, Santiago y La Altagracia, entre otras zonas cercanas. Se espera que estas precipitaciones disminuyan, paulatinamente, en horas de la noche.

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene en el nivel de alerta meteorológica, a las provincias La Vega y La Altagracia, ante el riesgo de inundaciones urbanas.

El organismo advirtió que, a pesar de las lluvias, las temperaturas seguirán calurosas, propias de la temporada de verano, por lo que recomienda a la población hidratarse con frecuencia, vestir ropas ligeras y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición solar, sin la debida protección, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Actividad ciclónica en vigilancia

El Indomet vigila la tormenta tropical Gabrielle, ubicada a unos 1,360 kilómetros al este de las islas de Sotavento, Antillas Menores, con vientos máximos de 85 km/h, y desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

Asimismo, mantiene en seguimiento a una onda tropical, cercana a las islas de Cabo Verde, con baja probabilidad de desarrollo en los próximos dos a siete días.

La entidad indicó, además, que se pronostica que una onda tropical salga de la costa oeste de África este viernes, y se mueva hacia el oeste-noroeste del Atlántico tropical, desde este fin de semana, hasta principios de la próxima semana, con una probabilidad de desarrollo de un 20 % , en los próximos siete días.