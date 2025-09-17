Santo Domingo.- Una onda tropical localizada cerca de Puerto Rico se combinará este jueves con una vaguada para generar aguaceros en varias provincias dominicanas, informó, la tarde del miércoles, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los aguaceros tendrán mayor incidencia sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago de los Caballeros y Monte Plata.

Además, Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, Santo Domingo y el Distrito Nacional, según Meteorología.

También te puede interesar:

Asimismo, Meteorología aclaró que la tormenta tropical Gabrielle, la séptima de la temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México 2025, no representa peligro para República Dominicana.

Además, Indomet informó que vigila la evolución de una onda tropical que emergió desde África, la cual presenta un potencial de 30% para desarrollarse en los próximos días.