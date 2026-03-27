Santo Domingo.– Los efectos de una vaguada continúan incidiendo sobre el territorio nacional, provocando aguaceros significativos en varias provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo indicó que las lluvias se presentan de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas.

Las precipitaciones serán más frecuentes en Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana y Hato Mayor.

También se prevén en El Seibo, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Elías Piña, Azua y Bahoruco, entre otras localidades bajo alerta.

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Lluvias continuarán

Para este sábado la vaguada seguirá incidiendo y se esperan nuevos aguaceros de diferentes intensidades, principalmente en la tarde.

El organismo mantiene 16 provincias bajo niveles de alerta y aviso meteorológico, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.