Indomet alerta sobre la inminente intensidad de Gabrielle

El Instituto  Dominicano de Meteorología (Indomet) sigue dando seguimiento al desplazamiento de la tormenta tropical  Gabrielle localizada  al este de las Antillas Menores con vientos máximos de 75 kilómetros por horas y se desplaza 22 km/h.

Se informó que los vientos con fuerzas de tormentas tropical  están cerca de  75 km/h) con ráfagas de mayor intensidad.

Se pronostica poco cambio en la fuerza del ciclón durante las próximas 48 horas, pero ocurrirá  alguna intensificación gradual durante los  próximos días   sábado y el domingo, según el boletín de hoy.

El Indomet comunicó que los vientos con fuerzas de tormenta tropical de la tormenta Gabrielle  se extienden hacia fuera a unos  280 kilómetros de desde el centro, principalmente hacia el este de la tormenta.

Se prevé una leve intensificación de la tormenta Gabrielle durante el fin de semana

La tormenta tropical  Gabrielle es el séptimo ciclón de la temporada ciclónica, ya que anteriormente se habían formado  Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin y Fernand.

Meteorología comunicó que también sigue dando seguimiento a una  onda tropical ubicada cerca de las

Islas de Cabo Verde, en el océano Atlántico que  está produciendo un área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, la cual tiene probabilidad de formación de un 10% en ciclón tropical en las próximas  48 horas.
 
TEMAS: #Gabrielle#Indomet#tormenta tropical
Tomás Vidal Rodríguez

Periodista especializado en investigación de datos