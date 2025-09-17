El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) sigue dando seguimiento al desplazamiento de la tormenta tropical Gabrielle localizada al este de las Antillas Menores con vientos máximos de 75 kilómetros por horas y se desplaza 22 km/h.

Se informó que los vientos con fuerzas de tormentas tropical están cerca de 75 km/h) con ráfagas de mayor intensidad.

Se pronostica poco cambio en la fuerza del ciclón durante las próximas 48 horas, pero ocurrirá alguna intensificación gradual durante los próximos días sábado y el domingo, según el boletín de hoy.

El Indomet comunicó que los vientos con fuerzas de tormenta tropical de la tormenta Gabrielle se extienden hacia fuera a unos 280 kilómetros de desde el centro, principalmente hacia el este de la tormenta.

Se prevé una leve intensificación de la tormenta Gabrielle durante el fin de semana

La tormenta tropical Gabrielle es el séptimo ciclón de la temporada ciclónica, ya que anteriormente se habían formado Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin y Fernand.

Meteorología comunicó que también sigue dando seguimiento a una onda tropical ubicada cerca de las

Islas de Cabo Verde, en el océano Atlántico que está produciendo un área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, la cual tiene probabilidad de formación de un 10% en ciclón tropical en las próximas 48 horas.