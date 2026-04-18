Fue un exjugador de futbol universitario antes de dedicarse a la actuación y pesaba más de 300 libras una característica para su personaje en la pantalla. El actor estadounidense Dan Blocker nació el 10 de diciembre de 1928 en De Kalb, Texas, Estados Unidos.

Era hijo de Ora Shack Blocker y Mary Davis Blocker. La familia se trasladó a O’Donnell poco después de su nacimiento.

El futuro actor acudió a Texas Military Institute y después se graduó en el Sul Ross State Teacher’s College en Alpine, Texas, donde consiguió un máster en artes dramáticas.

Tuvo diversos trabajos como profesor, actor y artista de rodeo, donde se desempeñó guardián de seguridad de un bar mientras era estudiante a su gran corpulencia.

Blocker fue alistado y sirvió en la guerra de Corea, posteriormente se casó en 1952 con Dolphia Parker Blocker a quien había conocido siendo estudiante en Sul Ross State. Tuvieron cuatro hijos: el actor Dirk Blocker, el productor David Blocker, y las gemelas Debra Lee y Danna Lynn.

Seguidor de la Iglesia Metodista Libre y partidario del político Eugene McCarthy (posteriormente promocionó al candidato a la presidencia por el Partido Demócrata de los Estados Unidos en 1968, Hubert Humphrey).

El actor estadounidense Dan Blocker desarraigó a su familia a finales de los años sesenta, trasladándose a Europa, pues era contrario al rumbo que llevaba la Guerra de Vietnam.

Stanley Kubrick intentó seleccionar a Blocker para su película Dr. Strangelove, tras la marcha atrás de Peter Sellers para hacer el papel de Major T.J. «King Kong». Rechazó el protagonismo pues lo encontraba demasiado liberal y finalmente fue interpretado por Slim Pickens.

Robert Altman hizo amistad con el actor estadounidense Dan Blocker mientras dirigía episodios de la serie televisiva Bonanza.

Su experiencia en el teatro y carisma natural lo ayudaron a conseguir el papel de Hoss Cartwright con su capacidad para combatir el humor con la profundidad emocional que se destacó en el elenco de la serie televisiva Bonanza.

Era el gentil gigante de la familia Cartwright, un personaje que se convirtió en unos de lo más queridos de la historia de la televisión.

El éxito lo impulsó a la fama y se convirtió en un nombre familiar a través de su interpretación del afable vaquero a pesar de su éxito en Bonanza su vida se quedó truncada.

Falleció en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 13 de mayo de 1972, a la edad de 43 años, debido a una cirugía que le hicieron para extirparle un coágulo de sangre.

La esposa de Dan Blocker, Dolphia Parker Blocker, tras la prematura muerte de su esposo continuó con su vida criando a sus 4 hijos y manteniendo un perfil bajo, dedicándose a la familia y al legado de su cónyuge sin buscar mayor protagonismo público y se mantuvo alejada de los focos, honrándolo en el éxito que tuvo como actor en Bonanza, falleció en el 2004.

El legado del actor estadounidense Dan Blocker perdura a través de su papel el vaquero Hoss Cartwright Bonanza, que sigue siendo unos de los personajes más emblemáticos de la historia de la televisión y será recordado como la encarnación de la calidez, la integridad y el humor.

Los demás actores de la serie televisiva Bonanza que compartieron la filmación de la película con Dan Blocker fueron Lorne Greene (Ben Cartwringht), falleció en Santa Mónica, California, Estados Unidos, el 11 de septiembre de 1987, a los 72 años, debido a complicaciones de neumonía, que surgieron después de una cirugía de úlcera estomacal. Era el padre de la familia Cartwright, siendo viudo con diferentes mujeres crio a sus tres hijos solo, en el Rancho La Ponderosa.

Después de concluir su trabajo en Bonanza el actor Pernell Roberts (Adams) el hijo mayor de los Cartwright, actuó en numerosas películas y series televisivas. Falleció el 24 de enero de 2010 en Malibú, California a causa de cáncer de páncreas. Tenía 81 años de edad y Michael Landon (Joe) quien fue el hijo menor murió de cáncer de páncreas el 1 de julio de 1991 en Malibú, California.

El autor es periodista.