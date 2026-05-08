Luisito Comunica debuta en el cine dominicano con “Un gurú en el paraíso”

Santo Domingo.– El creador de contenido mexicano Luisito Comunica incursiona por primera vez en el cine al integrarse al elenco de la película dominicana “Un gurú en el paraíso”, una producción internacional que se filma en distintas locaciones del país.

La grabación se desarrolla en zonas turísticas como Punta Cana y Miches, escenarios que forman parte del atractivo visual del proyecto y que refuerzan la apuesta por posicionar a República Dominicana como destino para la industria cinematográfica internacional.

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El influencer, reconocido por sus contenidos de viajes en YouTube, da así un giro a su carrera al participar en esta producción, lo que ha generado interés tanto en su audiencia digital como en el público local.

La cinta es producida por Premium Latin Films y forma parte de una propuesta que busca proyección internacional, aunque aún no se ha confirmado su fecha de estreno.

La participación de figuras digitales en el cine evidencia la creciente integración entre el entretenimiento en plataformas digitales y la industria cinematográfica tradicional.