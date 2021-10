El PRM y los de abajo

En los 70, hubo un sociólogo norteamericano de apellido Lewis, cuyo nombre no he podido recordar, que agrupó a los de abajo en el concepto de marginados. Luego, don Juan Bosch se encargaría de estratificar en sectores de clases de una manera más científica esa gran franja, aunque es con Raymond Aron y su famoso libro: ‘’ Desilusiones del progreso’’ que el concepto adquiere niveles trascendentes y se hace conciencia de que la sociedad industrial no tenía respuestas para esos excluidos.

Los dominicanos aprendimos, sobre todo, a partir del 20 de diciembre de 1962, cuando ‘’los de abajo’’ golpearon a los oligarcas, dándole el poder a Bosch y al PRD, que la clase media ha sido indispensable para aupar o defenestrar a los gobiernos de turno.

Ante la presión de la oposición, todo indica que los líderes del Partido Revolucionario Moderno, deberán adoptar medidas de emergencia: volver hacia los de abajo, los vulnerables, los que se desayunan con un Ave María y cenan con un Padre Nuestro, pero tendrán que buscar efectivos interlocutores del nivel y el liderazgo del doctor Guido Gómez Mazara y el diputado Alfredo Pacheco, quienes nunca han perdido contacto con los barrios populares y populosos.

Al no ocupar posiciones en el gobierno, Mazara, sería el más indicado para llevar acciones concretas a esa franja que decide procesos electorales, además de que nunca ha perdido contacto con los de abajo.

La doble moral es la normativa de la política. Los opositores saben que la pandemia ha desatado una crisis mundial. Todos en sus adentros reconocen que el gobierno ha actuado diligentemente en el proceso de vacunación, sin embargo, sus estrategias están encaminadas a deteriorar la imagen del gobierno y ganar la batalla de la percepción, que busca presentar al gobierno como incapaz. De todas maneras, esa es la naturaleza de la política. Ahora bien, existe una verdad insoslayable: el impacto positivo en la población, siempre vence a la percepción.

Por: Ramón Rodriguez

