Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia y en su huida México lo acoge como asilado. Transcurrido un mes y luego de que el peronismo ganara las elecciones en Argentina, Morales llega acompañado de la ex ministra Gabriela Montaño y el ex canciller Diego Pary Rodríguez, no como asilado sino como refugiado.

Para Morales la razón de su traslado fue la cercanía de Argentina y Bolivia.

Dice el ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Felipe Solá, que el “refugio” está regulado y no así el asilo y exige una serie de normas y una de esas normas es el compromiso de Morales de no hacer declaraciones públicas de la política argentina. El nuevo gobierno argentino no reconoce a la presidenta Jeanine Ánez y asume que Evo Morales fue depuesto por un “golpe de Estado”.

El presiente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dan una bienvenida a Evo Morales con un almuerzo en la Quinta de Olivos. Se le agrega a la bienvenida jugar un partido de fútbol con el ministro de Deportes.

Morales niega haber cometido un fraude en las elecciones y dice que “viene de la cultura indígena originaria que nos enseña que lo más importante es no robar, no mentir y no ser flojos. Y esto lo hemos incorporado en nuestra Constitución”,

¿Cuál Constitución? ¿La que fue violada por Morales? Por supuesto, el argumento estadunidense no podía faltar.

Dice Evo que los Estados Unidos no quiere que regrese a su país y que el “golpe de Estado” en Bolivia es producto de que Donald Trump “quiere convertirlo en trofeo”. Además del trofeo, la razón es el litio. En las negociaciones de Bolivia con Alemania y China Estados Unidos se queda fuera de esa industria por lo que ha llamado el golpe como un “golpe de litio”.

La elecciones bolivianas se celebrarán el próximo 3 de mayo con la participación del Movimiento al Socialismo (MAS) el partido de Evo. David Choquehuanca ha sido escogido como candidato del MAS. En lenguaje dominicano ¡cuánta plepla!