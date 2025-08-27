Muere Juan Báez, veterano narrador deportivo

El veterano narrador deportivo Juan Báez falleció la mañana de este miércoles a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El inmortal del Deporte de La Romana estuvo hospitalizado en el Centro Médico UCE del Distrito Nacional.

Según informó Odalís Sánchez, directivo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, desde hace tiempo Báez enfrentaba problemas de salud como pulmonía y problemas en la columna vertebral.

Durante años Juan Báez formó parte de la cadena de transmisión de los Toros del Este y también se desempeñó como narrador de boxeo.

El Comité Olímpico Dominicano (COD) lamentó su deceso, reconociendo su contribución a la crónica deportiva.