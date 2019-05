Wendy Gómez

Fundación Amiga contra el Cáncer

Su gestión de conseguir donantes de 40 o 50 pintas de sangre diarias para los niños del hospital Robert

Reid Cabral que padecen cáncer no solo es altruista, sino que merece todo el apoyo de la población. Es el tipo de programa que se tienen que subvencionar con recursos como los otorgados a los congresistas para caridad.

Rafael Paz

Director de Competitividad

No parece corresponderse con la realidad su afirmación de que el Gobierno ha decidido ponerle el cascabel al gato sobre la perniciosa burocratización que tanto se cita como una de las trabas para el clima de negocios. Aunque no deja de propiciar cierto aliento que al menos reconozca y no niegue el grave problema.

Enrique Peña Nieto

Expresidente de México

Sus perdones fiscales, que se estiman en unos 14,200 millones de dólares, han abierto un acalorado debate en su país. Bajo el alegato de que la decisión no benefició a la población, el Gobierno busca anularla. Entre los beneficiarios de los cuestionados perdones se citan bancos, deportistas, celebridades e industrias.