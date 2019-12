Donald Trump, presidente de Estados Unidos.-

No es que se le va la mano y que no piensa sus acciones. Se trata de un desafío a conciencia, de propósitos ignorados, las leyes que firmó en apoyo a las protestas en Hong Kong en demanda de democracia. Puede simpatizar con la causa, pero no tiene que inmiscuirse en asuntos internos, que molestarán a China.