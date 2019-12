Raquel Olivo de Trabal

Juez en Washington

Su elección para un cargo de juez en el sistema judicial de Washington representa un gran estímulo para la comunidad dominicana. Nacida en Estados Unidos de padres dominicanos con su carrera da un gran ejemplo de que la formación profesional y el conocimiento allanan caminos. Los suyos están orgullosos.

Rosalba Ramos

Fiscal del Distrito Nacional

Con casos ocurridos hace más de un año que todavía no se han aclarado, como la muerte de dos venduteros en un operativo de la DNCD en Capotillo, no genera mayor optimismo su afirmación de que sigue abierta la investigación sobre las operaciones de César el Abusador. Aunque por lo menos alienta que no esté cerrada.

Xiomara Guante

Presidenta de la ADP

No convocó a suspensión de docencia ni instruyó a las seccionales para que lo hagan, pero ha sido el blanco de la indignación en su condición de presidenta del gremio. El conflicto es una lección que demanda ejercer un mayor liderazgo para evitar que díscolos dirigentes empañen más la imagen del sindicato con actos ominosos.