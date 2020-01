Nelson Cruz

Pelotero Grandes Ligas

Como cada año volvió a exhibir sus dotes humanitarias con las donaciones de útiles deportivos y las prácticas con jóvenes jugadores de béisbol de Castañuelas, Montecristi y otros pueblos de la Línea Noroeste. Se trata de una jornada en que es el principal protagonista, aunque encuentre la colaboración de algunas entidades.

Jeanine Áñez

Presidenta Bolivia

Son francamente ridículos los pretextos que ha enarbolado para romper relaciones diplomáticas con Cuba. México y España llegaron más lejos en su condena a la persecución de funcionarios del Gobierno del renunciante presidente Evo Morales, pero a ella no se le ocurrió romper los nexos con esos países. Con Cuba sí. Y por menos.

Chanel Rosa

Director Servicios de Salud

En torno a la intervención del hospital Vinicio Calventi, de Herrera, todavía quedan algunas incógnitas. Sobre los escándalos de corrupción que se denunciaron no se sabe de ninguna acción judicial. Ese es un detalle que no puede quedar en el limbo. El saneamiento de que ha hablado no puede limitarse solo a la supresión de supuestas botellas.