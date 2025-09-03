Santo Domingo.- El senador de San Cristóbal, Gustavo Lara, cuestionó a algunos legisladores por limitarse a rechazar proyectos sin participar en los debates, donde se brindan explicaciones técnicas y se aclaran dudas sobre las piezas legislativas.

El senador se refirió a las objeciones de varios congresistas respecto al proyecto de Presupuesto para el próximo año.



“A veces a uno le cuesta entender la facilidad de oponerse a proyectos, tal vez sin la edificación correcta”, señaló el legislador del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Lara cuestionó el «argumento opositor» de que el proyecto carece de transparencia, y aseguró que esas críticas revelan que no se leyó el documento o que se decidió no acudir a la comisión donde estuvieron presentes el ministro de Hacienda y el director de Presupuesto.

“Si algo se debatió y se les cuestionó justamente a los funcionarios fue hacia dónde iban esos fondos y las razones por las que se trasladaban de una institución a otra”, enfatizó.