El talento de Justin Timberlake ilumina la noche del Estéreo Picnic de Bogotá

Bogotá, 28 de Marzo (EFE).- El segundo día del Festival Estéreo Picnic de Bogotá estuvo marcado por la lluvia, pero eso no evitó que los colombianos vivieran una jornada animada por el talento de Justin Timberlake, la potencia de Tool y la mística de Parcels. Los asistentes que llegaron en la tarde del viernes al parque Simón Bolívar tuvieron que buscar refugio por el aguacero y los relámpagos que cayeron sobre la capital colombiana.

La lluvia terminó afectando el festival, pues el The Hives empezó su show pero tuvo que suspenderlo un rato largo por la tormenta eléctrica que había en Bogotá en ese momento.

A esto debe sumarse que el show que seguía al de The Hives, que era el de Incubus, fue cancelado por una enfermedad que también los hizo desistir de presentarse en Guatemala en los últimos días. “Nos rompe el corazón saber que no podremos vernos esta noche, pero esperamos regresar pronto a Colombia”, afirmó Incubus en un comunicado publicado por la organización.

En reemplazo de la banda estadounidense, liderada por Brandon Boyd, los organizadores incluyeron a la grupo de rock colombiano 1280 Almas, que puso a saltar a la multitud que vio su show luego de que la lluvia amainara.

La velada continuó con el espectáculo de Parcels, que estuvo marcado por el color, los sonidos de los teclados y la energía del vocalista Louie Swain, que conectó de principio a fin con el público. Durante su show, los australianos interpretaron algunos de sus grandes éxitos como ‘Iknowhowifeel’, ‘Tieduprightnow’ o ‘Leaveyourlove’, en la que apareció en tarima el venezolano Alberto Montenegro, cantante de Rawayana, y recibió los aplausos de la multitud.

Luego llegó el turno de Tool, que trajo su repertorio más pesado para animar y poner a sacudir sus cabezas a los asistentes más roqueros que llegaron al festival y recibieron una potente recarga de energía. El momento más emocionante de la jornada llegó de la mano de Justin Timberlake, quien salió a la tarima principal del festival acompañado de su numerosa banda, los Tennessee Kids, con quienes empezó a interpretar un variado repertorio.

La conexión con el público fue rápida y el cantante cautivó a la multitud con sus pasos de baile, en los que estuvo acompañado por momentos por los integrantes de la banda. El artista también tuvo en su presentación un juego de luces, humo e imágenes que enriquecieron la fiesta que montó en el Parque Simón Bolívar.

Timberlake hizo un recorrido por sus más de 25 años de carrera e interpretó éxitos como ‘Mirrors’, ‘Cry me a river’, ‘Can’t stop this feeling’ o ‘SexyBack’, con la que puso a bailar al público que se rindió a sus pies. El cierre del espectáculo del estadounidense llegó con ‘Until the end of time’ y un ‘te amo Colombia’. EFE