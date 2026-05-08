Chet Holmgren otra vez fue el verdugo de los Lakers.

Shai Gilgeous-Alexander no está anotando como suele hacerlo, pero los Oklahoma City Thunder siguen ganando como siempre.

Gilgeous-Alexander, el vigente MVP de la NBA, promedió 31,1 puntos durante la temporada regular. En las semifinales de la Conferencia Oeste contra Los Angeles Lakers, promedia 19 puntos y realiza tan solo 14 tiros por partido.

Oklahoma City ha ganado los dos primeros partidos por un promedio de 18 puntos. Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren anotaron 22 puntos cada uno, y el campeón defensor, el Thunder, venció a los Lakers 125-107 el jueves por la noche.

Ajay Mitchell, titular en lugar del lesionado Jalen Williams, promedia 19 puntos con un 50% de acierto en tiros de campo en la serie para Oklahoma City.

“Creo que el cuerpo técnico hace un buen trabajo preparándonos a todos”, dijo Mitchell, escolta de segundo año. “Y tenemos muchos competidores. Todos en nuestro equipo son competitivos. Así que cada vez que se encienden las luces, todos estamos listos para jugar”.

El mejor del Thunder

Holmgren es el máximo anotador de los Thunder en la serie al mejor de siete partidos, con un promedio de 23 puntos por encuentro. El All-Star de 2026 también promedia 10,5 rebotes y 2,5 tapones.

OKC had a trio of 20-PT scorers in Game 2!



Chet: 22 PTS

SGA: 22 PTS

Mitchell: 20 PTS



Thunder take a 2-0 series lead in the West Semis 🍿 pic.twitter.com/eQKNQCd3Bz — NBA (@NBA) May 8, 2026

Jared McCain, adquirido a mitad de temporada procedente de los Philadelphia 76ers, apenas jugó en la primera ronda contra Phoenix, pero ha promediado 15 puntos y ha encestado 8 de 10 triples en la serie.

“Entra ahí, mantiene su estilo, se mantiene agresivo”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. “Va a lanzar el siguiente tiro. Toma las decisiones correctas, juega dentro del equipo. Compite en defensa, ha tenido buenas posesiones defensivas para nosotros. Y esta noche fue fundamental. Eso es necesario en una serie de playoffs”.

Los Lakers volvieron a jugar sin su máximo anotador, Luka Doncic, quien estará de baja indefinidamente por una distensión en el isquiotibial izquierdo. También les faltó el alero Jarred Vanderbilt, el suplente que se dislocó el dedo meñique de la mano derecha durante el segundo cuarto del primer partido. Además, tres jugadores de los Lakers terminaron con cinco faltas, lo que limitó su agresividad en la recta final del encuentro.

El base de Los Ángeles, Austin Reaves, que tuvo problemas con sus tiros en el primer partido, anotó 31 puntos con 10 de 16 tiros en el segundo partido. LeBron James, que venía de anotar 27 puntos en el primer partido, lo siguió con 23.

Con los Lakers arriba 63-61 al comienzo del tercer cuarto, Gilgeous-Alexander se enredó con Reaves y recibió su cuarta falta. Tras la revisión, se elevó a falta flagrante de tipo 1 por la continuación del movimiento de Gilgeous-Alexander. Alex Caruso, de Oklahoma City, recibió una falta técnica mientras se aclaraba la situación.

Gilgeous-Alexander abandonó el partido cuando los Lakers ganaban 65-61, pero los Thunder reaccionaron y tomaron el control sin él. En un contraataque, Holmgren encontró a Jaylin Williams, quien anotó un triple y recibió una falta. Su tiro libre puso a los Thunder arriba 85-74.

Los Thunder superaron a los Lakers por 32-15 mientras Gilgeous-Alexander estuvo ausente en el tercer cuarto, lo que les permitió irse al último cuarto con una ventaja de 93-80.

“Fue increíble”, dijo Gilgeous-Alexander. “Encadenaron varias paradas, están jugando bien en ataque y las cosas les están saliendo bien. Tengo plena confianza en ellos. Saben cómo ganar partidos de baloncesto. Y lo hemos demostrado. Han demostrado que, sin importar quién esté en la cancha, saben cómo hacer bien su trabajo. Y esta noche lo volvieron a hacer”.

Los Lakers redujeron la ventaja de Oklahoma City a cinco puntos en el último cuarto antes de que los Thunder volvieran a distanciarse.

Los Ángeles será la sede del tercer partido el sábado.

“Simplemente perseveramos”, dijo Holmgren. “Así es el baloncesto. Las cosas no siempre salen como uno quiere. Lo importante es cómo reaccionas. Y este equipo ha demostrado muchas veces que sabemos cómo reaccionar. Y lo hicimos esta noche”.