Santo Domingo.– La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (COPYMECON) expresó su respaldo a la aprobación en primera lectura del proyecto de Ley de Intermediación Inmobiliaria en el Senado de la República, al considerar que representa un avance importante hacia la formalización y organización del sector inmobiliario nacional.

La entidad también reconoció el esfuerzo sostenido de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), cuya participación ha sido determinante en la estructuración y avance de esta iniciativa legislativa. Asimismo, valoró el papel desempeñado por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, por impulsar la propuesta en el Congreso Nacional.

No obstante, COPYMECON consideró fundamental que esta legislación incorpore un enfoque diferenciado que tome en cuenta la realidad del sector inmobiliario y de la construcción, caracterizado por altos niveles de informalidad y una amplia participación de micro, pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, la organización planteó la necesidad de que la ley contemple mecanismos específicos de inclusión, simplificación operativa y adecuación regulatoria, que permitan a las MIPYMES integrarse de manera progresiva y sostenible al nuevo marco legal.

“La construcción y el tejido empresarial de la República Dominicana están compuestos mayoritariamente por MIPYMES. Cualquier avance legislativo debe contemplar esta realidad, garantizando condiciones de acceso equitativas y promoviendo la formalización sin generar barreras de entrada”, expresó COPYMECON.