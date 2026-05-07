Santo Domingo.- Debido al intenso calor, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a la población mantenerse en lugares frescos, no exponerse mucho tiempo al sol y tomar suficiente agua.

Meteorología advirtió que la temperatura se mantendrá elevada, debido a la sensación térmica y a otros factores, entre los que citó la presencia de un sistema de alta presión en la zona.

También se cita como factor principal la llegada de aire caliente desde Sudamérica y el Desierto del Sahara, lo que provoca un incremento del calor en la región del Caribe.

Fuerte calor

Este jueves la temperatura máxima se registraba entre 31 y 33 grados Celsius en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

El calor en la región del Caribe tiene tendencia a elevarse a medida en que se aproxima la temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México, que inicia el primero de junio.