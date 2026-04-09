El turismo dominicano

Este país tiene un imán para el turismo. Solo en Semana Santa llegaron alrededor de 233 mil visitantes extranjeros. ¿De acuerdo?

Interesante la discusión que propone el PLD sobre el deterioro de recursos naturales. Valdría la pena agregar la apropiación.

Las candidaturas independientes no se han eliminado sin provocar llanto. Todavía hay sectores que cuestionan la decisión de los partidos.

Alivia la garantía del presidente de la JAD, Osmar Benítez, de que se cuenta con suficiente producción para satisfacer la demanda de alimentos.

Hasta las pensiones solidarias han sido criticadas como parte de la campaña para encontrarle la quinta pata al gato. Inconcebible.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se ajustó el sombrero tras los disparos que se han escuchado en Haití. Por si acaso tiene que actuar.

En Haití, las Fuerzas Armadas declararon alerta máxima ante las batallas que se prevén entre las tropas internacionales y las pandillas. ¿Qué les parece?

El colega Alberto Caminero, director de Prensa de la Presidencia, define sus aspiraciones: una comunicación más cercana y veraz.