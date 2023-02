El último día del otoño”, es un libro sobrecargado de un rarísimo magnetismo, el cual combinado con cierta pizca de lujuria y de sutiles incógnitas, lo que ligado con el tema sangre que viene como consecuencia de la violencia que se narra en la gran mayoría de los cuentos, hacen del mismo, un libro digno de una lectura más que analítica o reflexiva, misteriosa…

El lector que ha decidido a introducirse a navegar a través de su lectura, no encontrará más que terribles escenarios, compuestos, no por seres de otros mundos, sino por otros tan iguales a la cotidianidad, pero con una sobrecarga de incertidumbre, que quiérase o no, el lector mismo queda atrapado hasta no llegar al punto final de cada uno de los 11 cuentos que de manera magistral nos relata su autor, el salcedense José Federico Almonte (Chichí).

Nacido y criado en uno de los sectores populares de Salcedo, específicamente, el barrio de El Cementerio Viejo, y sobre todo al vivir apenas a menos de 50 metros de dicho camposanto, Chichí, como le decimos quienes de cerca lo tratamos desde tiempos inmemoriales, deja reflejar en la gran mayoría de sus relatos, las fantasmales influencias, al ver a cada momento el desfile frente a su casa paterna, de esos incontables entierros.

Ahora bien, no por eso se debe interpretar, que quien escribe las presentes líneas esté desmotivando a la lectura de este muy bien elaborado libro, no, al contrario, animamos a quienes no lo han leído, para que se interesen por el mismo, y les aseguro que no lo dejarán hasta tanto no llegar al final de sus 134 páginas.

Como ya expresáramos en los análisis que también le hiciéramos a los libros de los también salcedenses Emelda Ramos y Francisco Ortega, el primero una novela “El pavor llegó en un convertible”, mientras que el segundo también de cuentos, “Olor a tierra”, son textos producidos por mirabalenses que han sido muy bien logrados, lo que nos subraya que en esta noble tierra se está produciendo muy buena literatura, y que nosotros como observador de los fenómenos diversos de nuestra patria chica, iremos dando a conocer en la medida de nuestras posibilidades.

Los cuentos que conforman dicho libro son, “Aniversario”, “La tierra ocupada”, “La fosa (un cuento a lo mejor escrito por su autor mucho antes de que el mismo tuviera conciencia de la vida)”, “La mariposa muerta”, “Los misterios de la Isabela”, “El vendedor de fantasmas”, “Sábado 13”, “Crónica de una agonía”, “Diálogo con el otro”, “Pesadilla” y finamente el cuento que le da título al libro que también debemos subrayar, que es un texto en donde el autor, hizo un tipo de maridaje eterno, pues siempre que Chichí viene de vacaciones al país desde Estados Unidos, donde reside, en medio de nuestras conversaciones, siempre sale a relucir, “El último día del otoño”.