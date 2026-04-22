Santo Domingo.– La plataforma gastronómica Macarfi celebró su segunda gala en República Dominicana, reafirmando su compromiso con la promoción del talento culinario local y reconociendo a los restaurantes más destacados del país en una noche que reunió a figuras del sector gastronómico, empresarial y turístico.

El evento, realizado en el Hotel JW Marriott Santo Domingo, sirvió de escenario para la presentación oficial de la Guía Macarfi República Dominicana 2026 y la premiación de los “Top 10” restaurantes en seis provincias.

En Santo Domingo, el listado lo encabezan La Cassina, Don Pepe, Ajuala, Gijón y Okazu, seguidos de Osteria O.livia, Il Bacareto, Casa Luca, Santino Cucina e Vino y Turo. En la categoría “Rookies” destacaron propuestas emergentes como Vuelve a la Vida, Casa Oliva, La Bistecca, Sara’s Kitchen y Lina Chef’s Table, entre otros.

En Santiago, los reconocimientos incluyeron a Saga Rest. & Cigar Club, Camp David Ranch y Tenú, junto a Marú, Oli’s Room, La Taberna de Pepe, Noah Restaurant, Mar & Fuego, Sabrass y El Tablón Latino, mientras que en “Rookies” figuran Restaurante Pascale, Casa Musa, Maximum Rooftop y MC Kitchen.

En La Altagracia sobresalen SBG Punta Cana, Restaurante Bamboo, Mediterráneo, Nina y Montserrat Manor, además de otras propuestas como La Mari La Rosa, Trébol Restaurante y Osteria Giorgetta; en “Rookies” se reconocieron conceptos como Casa Costa y Wok Pan Asian Experience.

La premiación también abarcó La Vega, donde destacan Hibiscus, Balcón Restaurant & Lounge y Pelé Kitchen Grill, así como Samaná, con Zamia Caribe Gastronómico by Itinerante, Beluga Beach Club y Santa Bahía Kitchen & Bar, y Puerto Plata, donde figuran Aguají by Chef Tita, Casita Azul y Los Tres Cocos. En estas demarcaciones también se reconocieron nuevos talentos dentro de la categoría “Rookies”, evidenciando la constante renovación del sector.

Durante la ceremonia, representantes de la organización destacaron el crecimiento sostenido de la gastronomía dominicana y su impacto en el turismo y la economía. Con esta segunda edición, Macarfi consolida su papel como plataforma clave para proyectar la cocina dominicana, resaltando una propuesta que evoluciona con identidad, técnica y creciente proyección internacional.