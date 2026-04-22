Los Héroes de Moca regalaron a su fanaticada una victoria para recordar, al lograr el primer triunfo como franquicia al vencer 78-65 a los Cañeros del Este en partido efectuado en el polideportivo Moca 85, en la continuación de La Súper Liga LNB, en opción a la Copa Banreservas.

Los mocanos, que estuvieron cerca de ganar en sus dos primeros encuentros, finalmente pudieron cerrar sin dificultades el partido contra los Cañeros para lograr el histórico triunfo como equipo de expansión.

La alegría se dejó sentir en las gradas con el sonido de trompetas y tambores celebrando la hazaña.

Por Héroes (1-3), Kevin Obanor encestó 17 puntos y capturó 9 rebotes, escoltado por John Clark Jr. con 16 tantos y 9 capturas, y Caleb Huffman tuvo 15 unidades, 4 rebotes y 4 asistencias. Jayson Valdez coqueteó con un triple-doble, al registrar 7 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias.

Por los Cañeros (1-3), los mejores fueron Rafail Lanaras con 13 puntos, 4 rebotes e igual cantidad de asistencias; Eusebio Suero con 12 tantos y Matthew Herasme con 10 unidades.

Los Héroes tuvieron una corrida 10-2 en los primeros minutos de juego, sin embargo, los Cañeros respondieron y con un triple de Matthew Herasme tomaron el control (15-13), con 1:41 por jugar del primero, pero Oliver Ferreira, restando 17 segundos, respondió a favor de los mocanos con otro triple que igualó el marcador a 18 para cerrar el parcial.

Con 3:55 por jugar del segundo, un canasto tras un rebote ofensivo de Caldwell puso delante (33-30) a los romanenses, a pesar de una buena actitud defensiva de los Cañeros, los Héroes pudieron irse arriba (37-33) al cobrar par de tiradas libres que encestó Clark Jr. No obstante los visitantes se acercaron con canasto en contraataque de Rafail Lanaras para ir al descanso debajo de uno (37-36).

En el inicio del tercer parcial, el conjunto de Moca apretó su defensa y se apoyó en una corrida 6-0 para distanciarse por 11 (49-38), tras un agenciado canasto en la zona pintada de Obanor. Lucía que solo había un solo equipo en cancha ya que dominaron cómodamente el cuarto donde sobre anotaron 25-12 a los Cañeros.

Los romanenses revirtieron el ritmo de juego en el inicio del cuarto periodo cuando tuvieron una corrida 10-2 y con un triple de Suero se acercaron de 8 (64-56), quedando 6:26 en el reloj, pero no fue suficiente para evitar que los Héroes se distanciaran nuevamente, esta vez por 16, luego de un donqueo de Clark Jr., con 3:10 por jugar.