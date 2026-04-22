Encuentran sin vida a exreina de belleza mexicana

REDACCIÓN.- El asesinato de la ex reina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez, de 27 años, ha provocado conmoción internacional luego de que autoridades investiguen a su suegra como principal sospechosa del crimen ocurrido en un apartamento de la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México.

La joven, ganadora del certamen Miss Teen Universe Baja California 2017, fue hallada sin vida con una herida de bala en la cabeza el pasado 15 de abril, según reportes difundidos por medios mexicanos e internacionales.

Suegra bajo sospecha Medios como People, New York Post y TMZ reseñaron que la principal línea de investigación apunta a la suegra de la víctima, identificada como Erika María, quien presuntamente se encontraba en el lugar junto al esposo de Carolina al momento de los hechos. Hasta el momento, no se han reportado arrestos oficiales vinculados al caso.

Investigación por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y organizaciones feministas han exigido que el caso sea tratado bajo protocolo de feminicidio. Diversos medios señalan que también se investiga por qué la denuncia formal se presentó un día después del crimen.

Conmoción en México

El caso ha generado indignación tanto en México como en el extranjero por la violencia del hecho y por tratarse de una figura conocida en certámenes de belleza juveniles. Medios internacionales destacan además que el crimen revive el debate sobre la violencia contra las mujeres en el país.

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Exigen justicia

Familiares, amistades y usuarios en redes sociales han reclamado justicia para Carolina, mientras las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer uno de los casos más impactantes registrados en México en los últimos días.