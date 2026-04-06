En la UASD: dos encuestas y un camino

Dos encuestas de solvencia indiscutible han publicado sus resultados sobre las elecciones en la UASD, las dos en el mes de marzo y con hallazgos que confirman los parámetros o estimaciones. En ambas investigaciones, realizadas con diferentes técnicas de recolección de datos, la lectura es la misma: el Dr. Asjana gana holgadamente en primera vuelta el torneo electoral universitario en la mas vieja universidad del nuevo mundo.

PASDAL RD, es dirigida por el sociólogo y ex rector Roberto Reyna, con asistencia técnica del también sociólogo y experto en encuestas Rafael Durán y un equipo de profesionales, en su tercera entrega del actual proceso, esta encuesta auto llenada vía correo electrónico por profesores universitarios, arroja una intención de voto de 75.4% para el Dr. Asjana y un 14.4% para el Ing. Radhamés Silverio, con 3.4% que marca el Dr. Wilson Mejía, otro 6.8% se mantiene indeciso en el proceso o no respondió la pregunta. El estudio se realizó en la sede y los centros regionales.

Anterior a estos datos, Mercado Y Cuantificaciones, firma comercial con más de 25 años de experiencia en diseño y aplicación de encuestas electorales, ha publicado resultados a inicios de marzo, con un 71.6% de profesores que piensa que ganará el Dr. Jorge Asjana, un 17.3% Radhamés Silverio y 4.4% Wilson Mejía y 1.5% Nino Féliz, con un 5.3% de profesores indecisos. La técnica de la entrevista fue cara a cara en el ámbito de la sede central universitaria.

Ambas investigaciones coinciden en señalar que las 4 vice rectorías universitarias serán ganadas por aspirantes que pertenecen al proyecto rectoral del Dr. Asjana, igual que la inmensa mayoría de cargos electivos garantizando así la gobernabilidad en esta casa de altos estudios.

Dos encuestas y un camino, irreversible proceso que llevará al prestigioso médico a convertirse en rector en junio próximo y con él a su equipo. Momento oportuno para parafrasear al poeta Serrat cuando dice: “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.

Wilson Rodríguez

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