El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón habla con la prensa tras el recorrido por la red hospitalaria. / Fuente externa.

Santo Domingo.-La Red Pública de Salud se declara preparada para asumir la cobertura sanitaria de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un despliegue que abarca más de 200 centros en todo el país, destinados a garantizar asistencia médica especializada a atletas, delegaciones y visitantes durante la justa.

Como eje central de esta estrategia figura la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, que funcionará como principal centro de respuesta debido a su capacidad operativa y tecnológica.

Durante un recorrido de inspección con la prensa, se verificó que el complejo dispone de áreas equipadas para atender eventualidades asociadas al evento.

La información fue ofrecida en una visita encabezada por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, junto al director del Servicio Regional de Salud Ozama, Edisson Féliz Féliz, y el presidente del Comité Organizador de los Juegos, José Monegro, así como José Joaquín Puello Herrera, presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

Capacidad hospitalaria y especialidades

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El complejo cuenta con especialistas en medicina deportiva, artroscopía, neurocirugía, cardiología y medicina interna. En su estructura operan el Hospital General y de Especialidades Dr. José Joaquín Puello Herrera y el Materno Infantil Julio Manuel Grullón, que aportan capacidad resolutiva para elevar los estándares de atención.

Para el operativo se ha dispuesto de más de 500 médicos especialistas, además de la provisión de servicios sin costo en medicamentos básicos y atención a pacientes con condiciones crónicas como hipertensión y diabetes. Los centros también disponen de equipamiento médico avanzado y personal capacitado para respuestas inmediatas.

Respaldo institucional y operativo

El Comité Organizador de los Juegos ha valorado la integración de la red hospitalaria, resaltando los avances del sistema de salud para responder a compromisos internacionales.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón al centro, junto a José Monegro (i) y José Joaquín Puello Herrera (d) durante un recorrido en la Ciudad Sanitaria que será el principal centro para atender a los atletas en los Juegos. / Fuente externa.

El Servicio Regional de Salud Ozama informó que el personal está preparado para actuar con eficiencia, consolidando a la Ciudad Sanitaria como el principal soporte sanitario del evento deportivo.