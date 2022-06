Electricidad 4.0 y Data Centers del Futuro: La ruta hacia una vida más sustentable

Santo Domingo.- El evento Editors Day, organizado por Secure Power, de Schneider Electric, tiene el objetivo de dar a conocer conceptos y aplicaciones en materia energética, que podrían permitir un futuro más digital y sustentable, en América Latina.

Especialistas en la materia hablan de la Electricidad 4.0, Data Centers del Futuro, y la Visión del Futuro, a partir del programa especial de partners evolucionados, como posibles soluciones para lograr una eficiencia energética y un futuro más sustentable.

¿Cuál es la importancia de estos temas para la sociedad? Los expertos lo detallan.

Mario Maldonado, vicepresidente de Secure Power para México y Centroamérica. Tema: Electricidad 4.0

En un contexto digitalizado a consecuencia de la pandemia, la eficiencia energética y la aplicación de nuevos conceptos es necesaria para lograr la reducción de emisiones y combatir el cambio climático.

Actualmente, más del 80% de las emisiones globales de dióxido de carbono son por la producción y consumo de energía, mientras que el 60% de la energía que usamos se desperdicia o usa de manera ineficiente.

En ese sentido, la digitalización de la electricidad es el mejor camino hacia un futuro con consumo energético cero, además de ofrecer resultados medibles y sostenibles, con tecnologías que ya existen y que pueden ser aplicables.

La Electricidad 4.0 funciona a través de soluciones y dispositivos que permiten una eficiencia energética. Esto, a través de la aplicación del Internet de las Cosas, es decir, la digitalización en todos los procesos. En otras palabras, la Electricidad 4.0, busca la convergencia de lo digital y lo eléctrico a escala con software para impulsar la eficiencia.

Así pues, al igual que la Industria 4.0, la Electricidad 4.0 tiene el reto ya no de producir más, sino de eficientar los procesos para ser más sustentables.

Andrés Vásquez, director global de Telecomunicaciones. Data Centers del Futuro

Al ser los espacios en los que se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de información de las empresas, los Data Centers son el núcleo de cualquier organización.

En un mundo modernizado, encaminado a la digitalización y a un futuro sustentable, los Data Centers deben evolucionar hacia versiones híbridas, con sistemas centrales, locales y combinados con la nube, que hagan más ágil la comunicación y satisfagan las necesidades digitales de las industrias.

Y es que, de continuar con la demanda actual, se prevé que para 2025 haya un incremento del 500% en la generación de datos globales por parte de las empresas, y con ello, un 50% de aumento en la huella eléctrica de todos los centros de datos para el mismo año.

Ante esto, Schneider Electric ofrece la cartera más amplia de Data Centers de Futuro, con equipos en los que se aumenta la eficiencia, convirtiéndose así en la empresa líder en cuanto a innovación. En la fabricación de los Data Centers de Schneider Electric se aprovechan las herramientas de diseño digital para ofrecer soluciones de manera rápida y precisa, bajo cuatro principios básicos: sostenibilidad, eficiencia, adaptabilidad y resistencia.

La empresa cuenta con más de 100 diseños de referencia disponibles​, y tiene la capacidad de realizar más de 80 mil configuraciones de centros de datos por año​, así como 70 GW de capacidad configurada.

Los Data Centers de Secure Power minimizan los riesgos, simplifican la implementación y la gestión, ofreciendo una variedad de productos, desde pequeñas organizaciones hasta grandes industrias.

Rocío Nucete, manager de Marketing Channel; Noelia Soledad, manager de IT Channel Sudamérica y María Ferrari, de Channel Program Sudamérica. Tema: Visión del futuro: nuestro programa de partners evolucionados

La industria energética atraviesa cambios permanentes. Las tendencias actuales incluyen el auge de la digitalización, la conectividad, así como desarrollos en áreas como electricidad 4.0 y sostenibilidad.

En ese contexto, los programas de socios dentro de la industria de TI siguen siendo un factor clave para el éxito. Aquellos programas que generan mayor impacto son los que desarrollan las prácticas comerciales de los socios, amplían las competencias y oportunidades, optimizan las operaciones y proporcionan inversión financiera.

Según un informe del IDC (International Data Corporation) titulado: ‘El futuro de los ecosistemas de partners’, encargado por Schneider Electric, la mayoría de las empresas (96%) consideran actualmente el desarrollo (con sus proveedores) de nuevos productos y servicios digitales. Además, según un informe reciente de Predicciones del IDC, más del 50% de los socios no estarán sujetos a la geografía donde se encuentra para 2024. Lo que denota la importancia tanto de la formación de un ecosistema más allá de las fronteras físicas.

En Schneider Electric, a medida que el mercado ha cambiado a sistemas abiertos, globalizados, digitales y simplificados, se ha creado un efecto dominó en todo el ecosistema de partners, clientes y usuarios finales. Como consecuencia, ha lanzado un nuevo programa llamado mySchneider IT Partner Program, que se centra en los modelos comerciales o especializaciones únicos, brindando a los socios la flexibilidad de certificarse en una o más funciones de acuerdo con sus capacidades actuales o futuras aspiraciones. Esto ayuda a ampliar el valor diverso de los socios y destaca el verdadero valor de un ecosistema de canal al:

Permitir el desarrollo de diversos modelos de negocio.

Simplificar y aumentar la transparencia de los requisitos y beneficios.

Capturar nuevos negocios mejorando el ecosistema actual.

Proporcionar agilidad para el crecimiento futuro.

Los partners ahora pueden colaborar, hacer crecer y diferenciar su negocio a largo plazo, y así convertirse en asesores estratégicos y expertos en su mercado en múltiples competencias de IT.



El lanzamiento de Schneider Electric representa la primera especialización enfocada en proveedores de soluciones de IT, aplicable a integradores, revendedores y proveedores de soluciones que son expertos en Edge Computing o entornos de IT distribuidos.